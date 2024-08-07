07 Августа 2024
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Общество За рубежом
Фото: Reuters / Suzanne Plunkett

Жену британского чиновника задержали за призыв сжечь отели с мигрантами

В Великобритании задержали жену члена совета округа Западный Нортгемптоншир Люси Конноли, опубликовавшую пост с призывом сжечь отели с размещенными в них мигрантами. Об этом сообщает газета Independent.

По информации издания, публикация в соцсети X была сделана сразу после убийства трех детей в Саутпорте. Однако вскоре женщина удалила твит и принесла извинения.

Напомним, в городах Великобритании с конца июля идут крупные акции протеста. Поводом для самого массового за последние 13 лет противостояния стало убийство трех маленьких девочек в Саутпорте: 29 июля на них напали с ножом во время занятий в детской студии танцев и йоги. Еще несколько детей и взрослых пострадали.

На фоне судебного процесса над 17-летним парнем, которому предъявили обвинение в убийстве, стали появляться противоречивые сведения о его биографии. Сразу после трагедии в Сети распространился слух, что за убийством детей стоит проситель убежища. Позднее выяснилось, что нападавшим был подросток, родившийся в Уэльсе в семье мигрантов из Руанды. Дезинформация моментально спровоцировала протесты ультраправых под лозунгами "Спасите наших детей" и "Остановите лодки" с явным антиисламским и антииммигрантским подтекстом.

Вскоре после первых акций в Саутпорте, сопровождавшихся нападением на мечеть, беспорядки перекинулись на Ливерпуль, Бристоль, Халл. К выходным накал выступлений возрос, и их география расширилась. Беспорядки распространились даже на североирландский Белфаст.

4 августа протестующие попытались атаковать отели в городах Ротерем и Тамворт, где, предположительно, размещены мигранты.

Теги: мигранты, великобритания, протесты, жена чиновника


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