В Курской области в четвертый раз с начала суток объявлена ракетная опасность

В Курской области в четвертый раз с начала суток объявлена ракетная опасность, граждан просят перейти в убежища.

"Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - предупредил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

До этого ракетную опасность объявляли в 9, 8, 4 утра и в 2 часа ночи.

По последним данным, в результате массированных обстрелов региона ранено 24 человека, в том числе шесть детей.

ВСУ накануне начали масштабную наземную атаку на Курскую область, в Минобороны России вечером сообщили, что диверсионно-разведывательная группа отступила после нанесенного ей поражения, однако позднее эта информация была удалена из аккаунтов Минобороны.