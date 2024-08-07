В СК установили, почему взорвался газ в пятиэтажке в Нижнем Тагиле

По делу об обрушении подъездов дома в Нижнем Тагиле предъявлено обвинение сотрудникам газовой службы. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, им вменяют оказание услуг ненадлежащего качества, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Как установили в СК, из-за того, что обвиняемые ненадлежащим образом провели техобслуживание соответствующего оборудования, в доме произошло скопление газовоздушной смеси. 1 августа это привело к последующему воспламенению и обрушению части пятиэтажного дома на улице Сибирской в Нижнем Тагиле. В результате погибли и пострадали люди, было уничтожено имущество.

Как добавили в СК, наказание за совершение этого преступления составляет до 10 лет лишения свободы. Сегодня суд решит вопрос о заключении газовиков под стражу.

Telegram-канал Ural Mash утверждает, что все случилось, когда четверо детей почувствовали запах газа в квартире и решили проверить конфорку. Взрослых в этот момент дома не было. Якобы когда старшая девочка повернула переключатель, все вокруг разлетелось и дом начал рушиться. Позже под обломками спасатели нашли тела троих детей, еще одна девочка выжила.

Накануне стало известно, что по уголовному делу о взрыве газа на Сибирской задержаны трое сотрудников газовой службы. Это мастер и два слесаря компании "Газэкс", которая обслуживала данный дом. В самой компании уверяли, что обслуживание проводилось 24 июня, и тогда никаких проблем выявлено не было.