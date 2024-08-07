Минздрав: При обстрелах в Курской области пострадали 24 человека

В результате обстрелов в Курской области ранения и травмы получили 24 человека, в том числе 6 детей, сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

По его словам, госпитализированы 13 человек (в том числе трое детей). Один из взрослых - в тяжелом состоянии. 11 человек получили медицинскую помощь амбулаторно, передает РИА Новости.

Для помощи пострадавшим при обстрелах направлена бригада медицинских специалистов федеральных центров.

Ранее сообщалось, что число пострадавших в результате массированных атак ВСУ на Курскую область выросло до 28. Об этом заявил заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов.

Напомним, 6 августа украинские диверсанты предприняли попытку прорваться через границу в Курскую область. Врио главы региона Алексей Смирнов вечером во вторник сообщил, что ситуация на граничащем с Украиной участке Курской области остается напряженной, но контролируемой. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Также Смирнов сообщал о погибших, в частности, ночью украинские военные дроном ударили по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение.