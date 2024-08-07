Админа канала "Moscow calling" приговорили к 6,5 годам колонии

В Москве суд приговорил администратора Telegram-канала "Moscow calling" Андрея Куршина* к шести с половиной годам колонии общего режима по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки о ВС РФ). Также ему на протяжении четырех лет запрещено администрировать паблики в интернете, сообщили в пресс-службе московских судов общей юрисдикции.

Куршина* задержали еще в прошлом году. Сообщалось, что он признал вину в дискредитации армии и сотрудничает со следствием.

*внесен в реестр иноагентов Минюста РФ