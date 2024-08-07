Генерал Иван Попов останется под домашним арестом

Генерал Иван Попов, подозреваемый в причастности к хищениям, останется под домашним арестом на прежних условиях – Второй западный окружной военный суд отклонил сегодня его жалобу.

Ранее защита сообщала, что согласна с тем, чтобы генерала перевели под домашний арест, но она была недовольна сроками, напоминает РБК.

В конце июля глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что следственные действия по уголовному делу Попова завершены, сейчас фигуранты знакомятся с материалами.

По данным следствия, фигуранты причастны к хищению в 2023 году изделий металлопроката на общую сумму более 114 млн руб., закупленных военно-гражданской администрацией Запорожской области в порядке предоставления гуманитарной помощи для нужд армии.

Попову вменяется мошенничество в особо крупном размере, а также служебный подлог, так как он подписал документы, содержащие заведомо ложные данные о поступлении товара в армию, пояснил глава СК.

Попов находился под арестом с мая 2024 года. 15 июля военный суд перевел из СИЗО под домашний арест экс-командующего 58-й армией. Следствие и защита несколько раз ходатайствовали о смягчении меры пресечения.

Вину генерал не признает.