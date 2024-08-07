СМИ: ОПГ распределила роли в афере с сухпайками в деле Булгакова

Организованная группа, занимавшаяся аферой с сухпайками для российской армии, распределила преступные роли между представителями предприятий-производителей. Об этом сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Фигуранты уголовного дела привлекли руководителей и учредителей нескольких предприятий, обеспечивавших военных Минобороны РФ индивидуальными рационами.

Установлено, что в состав группировки входили генеральный директор, акционеры и соучредители Грязнинского пищевого комбината, "КонсервПакЛам", а также руководители и соучредители "ГПК-Продтара" и "Бруно".

26 июля стало известно о задержании экс-замминистра обороны Дмитрия Булгакова и помещении его под арест. По информации следствия, генерал проходит по делу о коррупции. СМИ сообщили, что Булгаков лоббировал интересы АО "Грязинский пищевой комбинат", используя служебное положение. Трое фигурантов дела - топ-менеджмент комбината - были арестованы еще в апреле. Сумма ущерба по делу Булгакова составила 1,3 млрд рублей.