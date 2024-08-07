Нацистская Германия собиралась ударить атомной бомбой по СССР

Лидер нацистской Германии Адольф Гитлер хотел инициировать удар атомной бомбой по СССР. Он хотел принять такое решение и реализовать его в июне 1945 г.

По данным документов, которые рассекретила Федеральная служба безопасности (ФСБ) России, 14 сентября 1945 г. начальник Оперсектора НКВД Берлина генерал-майор Алексей Сиднев направил заместителю наркома внутренних дел СССР генерал-полковнику Ивану Серову очередное специальное сообщение о ходе следствия по делу группенфюрера СА Вернера Вехтера. На следствии Вехтер дал показания о разработке нацистской Германией новых видов вооружений и, в частности, о германской атомной бомбе.

"В том же 1944 году были разработаны проекты бомбардировщиков очень дальнего радиуса действия, способных бомбить военно-строительные центры Советского Союза на Урале и промышленные объекты Северной Америки. Эти бомбардировщики предполагалось использовать для транспортировки атомных бомб", - сказал Вехтер.

10 октября 1945 г. генерал-полковник Серов лично участвовал в допросе Вехтера по вопросу наличия в Германии атомной бомбы и ракетах "ФАУ-2".

"[...] Мне было известно, что Министерство вооружений проводило практическую работу по подготовке к применению атомной бомбы. Об этом я узнал от своего знакомого редактора секретного правительственного бюллетеня Гертеля Ганса", - сказал Вехтер на этом допросе.