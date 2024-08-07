Икона "Троица" Андрея Рублева может быть перемещена из Троице-Сергиевой лавры

Русская православная церковь может временно перемещать икону "Троица" Андрея Рублева из Троице-Сергиевой лавры по согласованию с Третьяковской галереей, заявила руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Она отметила, что действующий договор безвозмездного пользования определяет Троице-Сергиеву лавру местом постоянного размещения иконы. Но, как уже было сказано выше, возможны "перемещения" и отправка на реставрацию. Разрешение на такое перемещение должно также давать Минкультуры, сообщила игумения ТАСС в ответ на вопрос о том, может ли "Троица" в будущем быть помещения в другие храмы или монастыри.

Мониторинг состояния иконы должны вести сотрудники Третьяковской галереи, где икона много десятилетий экспонировалась до прошлого года, когда Владимир Путин лично решил передать икону, считающуюся национальным достоянием, РПЦ.