07 Августа 2024
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Фото: Reuters / Kim Kyung-Hoon

Красивая точка в карьере. Великий кубинец Михаин Лопес стал первым пятикратным олимпийским чемпионом по борьбе

Кубинский борец греко-римского стиля Михаин Лопес вновь стал первым на Олимпийских играх.

В финальном поединке в весовой категории до 130 килограмм Лопес одолел со счётом 6:0 чилийца Ясмани Акосту. За весь турнир кубинец отдал соперникам всего два очка.

Михаину 41 год, он побеждает на пятой Олимпиаде подряд. Раньше в борьбе такого не удавалось никому. Лопес стал одним из немногих, кто смог выиграть золотую медаль на пяти разных Олимпиадах в одном виде спорта.

Михаин Лопес с золотой медалью Олимпийских игр в Париже(2024)|Фото: Efe / Yahya Arhab

После финала в Париже борец оставил обувь на коврике, что символично означает об уходе из спорта.

(2024)|Фото: Sarah Stier / Getty Images

Отметим, что в отличие от некоторых кубинских борцов и боксёров, Михаин сам проживает на Кубе, лестно отзываясь о революционерах. Так, после ОИ 2016 года в Рио он посвятил свою золотую медаль Фиделю Кастро.

"Посвящаю победу Фиделю Кастро. Я знаю, что он верил в меня", — сказал тогда Лопес.

Перед Олимпиадой в Токио борец с Острова свободы возложил цветы у могилы Кастро и ещё раз отметил главнокомандующего и его большую приверженность кубинскому народу.

Михаин Лопес у могилы Фиделя Кастро на Кубе(2024)|Фото: Roberto Morejon

Лопес уходит из спорта самым титулованным борцом в истории. Кроме Олимпиады он пять раз побеждал на чемпионатах мира и пять раз — на Панамериканских играх. К сравнению, у легенд греко-римской борьбы Александра Карелина и Александра Медведя было по три выигранных Олимпиады.

Теги: Михаин Лопес, борьба, Олимпийские игры, Куба, Фидель Кастро


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