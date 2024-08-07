Армия России ударила по базе ВСУ в Киевской области

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе, который армия России нанесла по арсеналу и базе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области.

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"В 4.40 был третий прилет. По сообщениям наших товарищей, опять в стороне военной базы и арсенала. Взрыв был мощный, зарево увидели в другом конце города. Детонация продолжалась около получаса", - сказал РИА Новости Лебедев.

На военной базе заканчивали комплектовать и тренировать большое военное подразделение.