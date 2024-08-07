В Югре полицейские лишили российского гражданства шестерых мигрантов за торговлю наркотиками

В Югре полицейские лишили российского гражданства шестерых иностранцев, осужденных за незаконный оборот наркотиков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Югры.

"Уроженцы Кыргызстана, Таджикистана, Киргизии и Азербайджана, получившие российское гражданство в период с 1998 по 2010 годы, совершили на территории Югры особо тяжкие преступления, за что Радужнинским и Сургутским городскими судами были приговорены к лишению свободы", - говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники подразделений по вопросам миграции обеспечивают контроль за выездом данных граждан за пределы России.