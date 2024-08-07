FT: Вашингтон грозит Турции санкциями за поставки комплектующих для оборонки в Россию

Вашингтон предупредил Турцию, что будут "последствия", если страна не сократит экспорт в Россию оборудования, связанного с военными технологиями США, которое также, по мнению американской администрации, "жизненно важно для военной машины Москвы".

О предупреждении заявил помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод, он занимается недопущением попадания чувствительных технологий в руки противников Америки. Недавно он провел переговоры с турецкими официальными лицами в Анкаре и Стамбуле, пишет Financial Times

В частности, Турции предложено более усердно ограничить торговлю чипами американского происхождения и другими комплектующими электроники.

"Нам нужно увидеть прогресс, и быстро, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не будет иного выбора, кроме как наложить санкции на тех, кто уклоняется от нашего экспортного контроля", - добавил Аксельрод.