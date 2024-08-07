В Екатеринбурге менеджер лишилась около 2 млн рублей после знакомства в интернете

В Екатеринбурге менеджер одного из уральских предприятий лишилась крупной суммы денег после знакомства в интернете.

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Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, все началось с того, что на сайте знакомств женщина списалась с неким "Сергеем", который предложил продолжить общение в WhatsApp. Через мессенджер тот позвонил новоиспеченной знакомой и рассказал о заработке на биржевом рынке, и что во всех вопросах может помочь его "племянница Евгения".

После с потерпевшей действительно связалась некая девушка и через Skype объяснила, в чем заключается работа на бирже и как можно на этом зарабатывать. Также звонившая потребовала установить платформу bybit для ведения электронного кошелька и регистрации аккаунта на биржевом сайте fiorqomfar.pro. Установка и регистрация проводились под руководством "Евгении".

Под диктовку неизвестной менеджер со своего счета в банке перечислила 50 тысяч рублей на личный электронный кошелек на платформе bybit, которые перевела в биткоин на электронный кошелек биржевого сайта fiorqomfar.pro. После "Евгения" пояснила, что далее с ней будет работать ее "руководитель Александра Игоревна". Под опекой нового "куратора" женщина вела различные торги и заработала около 100 долларов США, которые затем благополучно монетизировала через биткоины в валюту и перевела их себе на банковский счет.

Как отмечают в МВД, приманка, которой обычно пользуются киберпреступники, в том числе лжетрейдеры и "брокеры", сработала. После этого потерпевшая оформила сразу четыре кредита на сумму около 2 млн рублей, которые через bybit перевела на площадку fiorqomfar.pro. Однако на этот раз деньги не вернулись, и она поняла, что стала жертвой аферистов. А "Сергей" с сайта знакомств сразу заблокировал доверчивую женщину и исчез.

В полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Напомним, недавно в Екатеринбурге мошенники заставили жительницу города "приобрести криптовалюту" на 2,5 млн рублей. Итогом стала потеря денег.