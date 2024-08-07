На Ямале два человека погибли в результате столкновения двух маломерных судов

На Ямале два человека погибли в результате столкновения двух маломерных судов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центрального МСУТ СК России.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Трагедия произошла вечером, 2 августа. Судоводитель управлял лодкой "Крым" с двумя пассажирами на борту, двигаясь по реке Таз на расстоянии около километра от села Красноселькуп допустил столкновение с катером СГТ-4. В результате столкновения лодка "Крым" затонула и находящиеся на борту мужчина, 1964 года рождения, и женщина, 1980 года рождения погибли.