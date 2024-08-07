07 Августа 2024
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Фото: Накануне.RU

Командира "УА", наехавшего самолетом на техника в "Кольцово", понизили в должности

Командир Airbus A320 компании "Уральские авиалинии", наехавший в "Кольцово" на техника, понижен до второго пилота.

Как передает профильный Telegram-канал "Авиаторщина", Росавиация уже завершила расследование дела о травмировании сотрудника екатеринбургского аэропорта. Напомним, что на 21-летнего техника наехали шасси самолета, под которыми он пробыл почти шесть минут. Парня госпитализировали. К сожалению, ему пришлось ампутировать часть правой ноги.

Комиссия выяснила, что борт Airbus A320 был установлен на стояночный тормоз, однако после запуска двигателей пилот забыл дать выпускающему технику команду на отключение самолетного переговорного устройства и переходе на визуальный контроль.

"Комиссия, сославшись на уточняющие документы Airbus, пояснила, что действия после запуска двигателей являются рутинными для пилотов и выполняются автоматически без высокого сознательного контроля, в связи с чем есть вероятность, что даже опытный экипаж может пропустить какое-либо действие в том числе из-за отвлекающих факторов", - говорится в сообщении.

В данном случае отвлекающим фактором мог стать самолет Smartavia из Санкт-Петербурга, который создал препятствие для руления борта "УА". Чтобы двинуться раньше, чем прибывший самолет зарулит на стоянку, КВС доложил диспетчеру о готовности к рулению. После командир убедился, что слева от борта никого нет, второй пилот также сообщил об отсутствии помех слева. КВС включил рулежные фары, снял стояночный и тронулся с места - без доклада техника об удаленном пине и его подтверждающего визуального сигнала.

В это время техник находился под самолетом спиной к носовой стойке шасси. Все это время он ждал команды отсоединяться от борта и выйти в зону видимости. Вместо этого он попал под шасси. Услышав пронзительный крик, пилот остановился и вызвал "скорую" и тягач.

На время расследования экипаж отстранили от полетов, однако по завершении вернули с одним "но" - командир экипажа был понижен до второго пилота. Все также после инцидента прошли тренажерную подготовку и психолога.

"Уральские авиалинии" в рамках страховых и корпоративных программ возмещают все финансовые расходы на лечение и реабилитацию пострадавшего. В июле его уже выписали из больницы. По словам брата пострадавшего, командир воздушного судна также оказывает финансовую помощь технику, а потому с ним было решено пойти на мировую.

Росавиация также рекомендовала "Уральским авиалиниям" и другим эксплуатантам внести в карту контрольных проверок после запуска двигателей пункт о переходе наземного персонала на визуальный контроль, а в технологию работы экипажа - обязательный доклад перед началом руления о наблюдении визуального сигнала выпускающего.

Теги: Уральские авиалинии, Кольцово, самолет, техник, понижение, командир


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