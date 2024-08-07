Алексей Текслер в Нязепетровске проконтролировал исполнение поручений губернатора по реконструкции соцобъектов

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в Нязепетровский район побывал на нескольких значимых объектах, которые модернизируются в том числе и по поручениям главы региона.

Так, летом 2022 года реконструировали уникальный тридцатиметровый трамплин для лыжного двоеборья. Теперь он оборудован искусственным покрытием и спортсмены могут тренироваться здесь и зимой, и летом.

Алексей Текслер пообщался с юными спортсменами, руководителями спортшколы. Осмотрел само здание 1989 года постройки. Губернатор почистал, что оно нуждается в ремонте и поручил профильным специалистам представить предложения о комплексном развитии спортивной школы Нязепетровска.

На площадке строительства новой больницы глава Южного Урала пообщался с представителями подрядчика.

«Объект крайне важный для Нязепетровска. Рад, что мы выходим на финишную прямую. Но объем работ достаточно большой – четыре этажа. Чтобы полностью ввести его в эксплуатацию в следующем году, в этом году необходимо вывести работы в теплый контур», - подчеркнул Алексей Текслер.

Подрядчик заверил - контур здания планируется закрыть в ноябре. Напомним, строительство нового корпуса ведется в рамках нацпроекта «Здравоохранение» под личным контролем губернатора.

«В здание нового корпуса больницы войдут сразу несколько отделений – хирургическое, акушерское и реанимация. Помимо этого, в готовый стационар завезут новое современное оборудование», - пояснял в начале активной фазы строительства глава Нязепетровского муниципального района Сергей Кравцов.

Также глава региона проинспектировал и местную районную больницу. Здесь в 2020-2024 годах провели ремонт зданий, появились новые ФАПы в селах Шемаха и Арасланово, в деревнях Аптрякова и Сухово.

Алексей Текслер поручил оперативно завершить ремонтные работы и закупить новое оборудование: «Выделим средства. Приобретем современное оборудование и тему закроем. С запуском новой больницы и все остальные помещения тоже должны быть в надлежащем состоянии».

Еще один объект, который преображается в рамках выполнения поручений губернатора – это строящийся мост через реку Уфа.

«Работы идут немножко с опережением, - доложил главе Южного Урала министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев, - Срок сейчас обозначили – октябрь следующего года. Будем стараться сдвинуть, чтобы подрядчик смог раньше срока его сделать».

На реконструкцию моста из областного и местного бюджетов в общей сложности выделено более 630 млн рублей. Длина двухполосного моста превысит 153 метра. Ширина полосы 3,5 метра, заложены и две полосы безопасности, каждая шириной в метр. Здесь также создадут пешеходный переход и железнодорожный переезд.

Алексей Текслер в ходе рабочей поездки в муниципалитет также ознакомился с ходом реконструкции музейно-выставочного центра Нязепетровска.

Здание построили в 1827 году для волостного управления, в 1914 году здесь размещался забастовочный центр рабочих Нязепетровского завода. В 1978 году в здании открыли историко-географический.

В феврале 2024 года заключен договор с подрядной организацией, специализирующейся на восстановлении исторических объектов, а уже в начале марта строители приступили к ремонту. Сейчас реставрация идет по графику. Параллельно разрабатывается дизайн-проекта внутреннего оснащения. Все работы по реконструкции должны быть завершены к 1 сентября 2024 года.

Еще один объект благоустройства – проект набережной «Родной берег». В 2022 году он стал победителем IV Всероссийского конкурса в малых городах и исторических поселениях в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В формировании проекта горожане принимали активное участие.

На реализацию проекта «Родной берег» из федерального бюджета город получил 50 млн рублей. Теперь здесь газоны, пешеходная зона с современным освещением, лавочки разнообразных форм, деревянные перголы. Для детей есть горки, игровой комплекс с подвесным мостиком и скалолазной доской, качели. Организованы фотозоны на мосту молодоженов и большом рыбацком мостике. Над берегом возвышается смотровая башня, а открытый спуск к воде выложен белым мрамором.

Районные власти доложили губернатору, что в дальнейшем создадут благоустроенный песочный пляж с сап-станцией.

«Будет многопрофильная территория, где можно не только погулять, но и отдохнуть на пляже. Хороший проект, место притяжения, которое будет востребовано жителями», - одобрил предложение Алексей Текслер.

Еще одно решение по развитию муниципалитета губернатор принял в ходе посещения Литейно-механического завода - в Нязепетровске будет создан современный учебно-лабораторный комплекс по машиностроению. В нем планируется проводить лабораторно-практические занятия, учебную практику для студентов по машиностроительным профессиям. Алексей Текслер поручил детально проработать вопрос создания нового комплекса.

Также губернатор провел встречу с почетными гражданами и ветеранами города. И дал старт работе физкультурно-оздоровительного комплекса в Нязепетровске.

«Считаю, что для Нязепетровска нужен бассейн, поэтому сегодня дал поручение министерству спорта Челябинской области планировать и строить в городе полноценный бассейн», - сообщил горожанам в ходе торжественного открытия ФОКа Алексей Текслер.