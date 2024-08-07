Рогов: ВСУ перебросили к границе с Белгородской областью нацбатальоны

ВСУ перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

"Поступила оперативная информация, что противник перебросил с Херсонского направления к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых открытые нацисты "Медведи SS", - цитирует Рогова РИА Новости. Он добавил, что их перебросили в Харьковскую область.

Напомним, 6 августа украинские диверсанты предприняли попытку прорваться через границу в Курскую область. В Минобороны РФ заявили, что "противник предпринял очередную попытку прорваться на территорию Курской области Российской Федерации, огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение".

Врио главы региона Алексей Смирнов вечером во вторник сообщил, что ситуация в граничащем с Украиной участке Курской области остается напряженной, но контролируемой. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.