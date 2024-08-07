Скончался водитель грузовика, столкнувшегося с пассажирским поездом под Волгоградом

Водитель грузовика, который столкнулся с пассажирским поездом под Волгоградом, умер в больнице, не приходя в сознание. Он был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Супруга 43-летнего Асламбека Усматова рассказала, что ее муж не злоупотреблял алкоголем и не был наркоманом, а выезд его "КамАЗа" на ж/д переезд назвала несчастным случаем. У водителя осталось двое детей, передает Shot.

Грузовик на переезде столкнулся с пассажирским поездом Казань – Алдер, который из-за столкновения сошел с рельсов. В поезде в момент аварии находились 803 пассажира, пострадали 140 человек. 55 из них госпитализированы.