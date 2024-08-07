Шесть детей пострадали в Курской области при атаке ВСУ

В Курской области в результате масштабной атаки ВСУ пострадали шесть детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале.

Четверо из них были госпитализированы: трехлетняя девочка (находится в состоянии средней степени тяжести), двухлетний мальчик (получил осколочное ранение спины), а также двое детей 2019 и 2015 годов рождения. Еще два ребенка принимают лечение амбулаторно.

К утру 7 августа число пострадавших в результате массированных атак ВСУ на Курскую область выросло до 28. Об этом сообщил заместитель главного врача Курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главный внештатный хирург области Андрей Локтионов.

По его данным, в основном пострадали мирные жители, проживающие в Суджанском и Кореневском районах.

По словам врио главы региона Алексея Смирнова, ночью украинские военные дроном ударили по машине скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, еще один врач получил ранение.

6 августа в Минобороны РФ заявили, что "противник предпринял очередную попытку прорваться на территорию Курской области Российской Федерации, огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение".

Смирнов вечером во вторник сообщил, что ситуация в граничащем с Украиной участке Курской области остается напряженной, но контролируемой. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы.