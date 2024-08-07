Россия ждала обмена заключенными больше полугода – глава СВР

Россия больше полугода ждала обмена заключенными со странами НАТО, для Службы внешней разведки обмен стал знаковым событием, сказал глава СВР Сергей Нарышкин, его слова приводит РИА Новости.

В ходе обмена в Россию вернулись раскрытые на Западе агенты отечественных спецслужб.

Ранее сообщалось, что переговоры велись по линии спецслужб. Известно, что Нарышкин сам в течение года провел по меньшей мере одну встречу со своим американским коллегой, главой ЦРУ Уильямом Бернсом. Глава СВР рассказал, что они с Бернсом договорились не допускать утечек в прессу о переговорном процессе.