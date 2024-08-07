В Шебекино беспилотник залетел в квартиру

Город Шебекино атаковали дроны ВСУ. Один из них влетел в окно квартиры жилого дома, повредив остекление. Из-за действий второго дрона произошло возгорание в той же квартире.

"Сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место, ликвидировали огонь. В доме повреждены балконы и окна нескольких квартир", - написал в своем telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, уточнив, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее сбитый беспилотник повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща в Воронеже.