Опрос: 20% жителей Екатеринбурга рассчитывают на личные сбережения на пенсии

На свои личные сбережения на пенсии надеются 20% жителей Екатеринбурга. Опрос на эту тему провел сервис SuperJob.

Исследование проводилось в уральской столице в начале августа этого года. Согласно его результатам (есть в распоряжении Накануне.RU), основным источником дохода на пенсии для екатеринбуржцев станут государственная пенсия или зарплата – на это указали 24% и 22% опрошенных соответственно. 20% жителей рассчитывают на личные сбережения. На средства, вложенные в НПФ – только 5%, а на детей – и вовсе лишь 1 из 100 опрошенных.

При этом, чем старше жители Екатеринбурга, тем меньше они верят, что смогут скопить на старость. Только 11% из тех, кому 45 лет и более, полагают, что основным доходом на пенсии могут стать личные сбережения. Среди уральцев в возрасте до 34 лет таких вдвое больше. Опрошенные с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц чаще других считают, что могут рассчитывать в пенсионном возрасте на собственные заработки.

Ранее другой опрос показал, что каждый четвертый житель Екатеринбурга работает по совместительству кроме основной работы.