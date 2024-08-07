Суд арестовал банковские счета бывшего замминистра обороны Иванова

Суд арестовал четыре счета бывшего замглавы Минобороны РФ Тимура Иванова, которого подозревают во взяточничестве.

Как говорится в судебных документах, речь идет о разных счетах в одном из российских банков, сообщает РИА Новости.

В конце мая сообщалось, что суд арестовал автомобили заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Речь идет о минивэне Mercedes-Benz V-класса и внедорожнике Chevrolet Suburban. Оба эти автомобиля были указаны в декларации Иванова о доходах за 2019 год. При этом обе машины в 2023 году перешли экс-супруге Иванова Светлане Маниович-Захаровой. По данным СМИ, в апреле этого года Маниович-Захарова выставила внедорожник на продажу после ДТП за 2,5 миллиона рублей. Сервис Avtoface сообщает, что на обе машины наложены ограничения. Так же как и на спортивный мотоцикл MV Agusta, появившийся в декларации Иванова в 2019 году. Его Иванов в 2022 году переоформил на своего отца.

В начале мая адвокат Иванова сообщил, что СК инициировал арест имущества близких и родителей его подзащитного. Он обратил внимание на то, что квартира в Чистом переулке в Москве и дом на Рублевке Иванову не принадлежат.

Иванова обвиняют в получении взятки, денежный эквивалент которой превышает 1,1 млрд руб. Бывший заместитель министра обороны находится в СИЗО "Лефортово". Ранее ему продлили арест до 23 сентября. Аналогичное решение суд вынес и в отношении предполагаемого сообщника Иванова - бизнесмена и директора компании "Волжский берег" Сергея Бородина. В июне Иванов был освобожден от должности замминистра обороны России.