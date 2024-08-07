Жителю Сысертского района вынесли приговор за попытку зарезать и сжечь заживо двоих взрослых и ребенка

Жителя Сысертского райна Свердловской области приговорили к колонии за нападение с ножом, убийство женщины и попытку заживо сжечь двоих взрослых и ребенка. О подробностях инцидента сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Трагедия произошла в ночь на 25 ноября 2023 года в деревне Верхняя Боевка. В ходе судебного заседания стало известно, что осужденный распивал спиртное с несколькими знакомыми. Возник конфликт, в ходе которого один из деревенских убежал от осужденного и спрятался, опасаясь за свою жизнь. Тот же, уверенный, что "обидчика" прячет супруга последнего, наведался к ней и нанес 14 ножевых в жизненно важные органы. От полученных ран женщина скончалась на месте.

Тогда осужденный увидел несовершеннолетнего, которого дважды пырнул по рукам и потребовал отдать телефон, что тот и сделал. Затем мужчина задумал избавиться от троих свидетелей убийства, взял металлический лом и заблокировал им входную дверь деревянного дома. После он облил фасад и входную дверь заранее приготовленной легковоспламеняющейся и горючей жидкостью и поджег.

Убедившись, что дом загорелся, а трое свидетелей, в том числе несовершеннолетний, заблокированы внутри, покинул место происшествия. Те же, применив совместные усилия, все же смогли открыть дверь и выбраться.

Осужденный сначала скрывался в соседней деревне Сысертского района, а после в Челябинской области, где и был задержан. Свою вину он полностью признал, объяснив свои действия сильным алкогольным опьянением. Он также принес извинения потерпевшим и активно способствовал расследованию.

Сысертский районный суд признал уральца виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, с целью скрыть другое преступление), ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением оружия). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год.