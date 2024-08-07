Судебные приставы приостановили деятельность скандального пансионата в Сургуте

Судебные приставы Сургута во исполнение определения суда приостановили деятельность пансионата для граждан пожилого возраста "Долголетие", сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП Югры.

Проверка, проведенная сотрудниками прокуратуры, МЧС и Роспотребнадзора показала, что помещение в котором осуществляют деятельность по оказанию социальных услуг престарелым, больным и пожилым людям, не отвечает требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Деятельность пансионата приостановлена, входные двери опечатаны.

21 постоялец пансионата размещен в социальных и медицинских учреждениях Сургута. Руководство пансионата предупреждено об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя. Сотрудники будут регулярно проводить проверки надлежащего исполнения определения суда.

Напомним, ранее в Сургуте было возбуждено уголовное дело в отношении директора пансионата. Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В пансионате, оказывающем услуги по уходу и круглосуточному пребыванию пожилых людей и инвалидов, не были созданы условия, отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья постояльцев. Так, 1 июля, пребывающая в учреждении 74-летняя женщина, страдающая неврологическим заболеванием, упала из окна первого этажа, получив телесные повреждения.