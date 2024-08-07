В Курской области сообщили о фейковом видео с главой региона про "набор в ополчение"

Власти Курской области предупредили жителей о фейковом видео с врио губернатора Алексеем Смирновым.

"В сети распространяется фейковое видео врио губернатора Курской области Алексея Смирнова, якобы собирающего мужчин в ополчение", — говорится в сообщении администрации в телеграм-канале.

Отмечается, что украинские спецслужбы взяли за исходное видео обращение врио губернатора об обстановке на границе.

Ранее ГУ МЧС России по Курской области сообщило, что от имени ведомства разосланы фейковые сообщения о якобы "эвакуации" жителей обстреливаемого Вооруженными силами Украины Суджанского района и, в частности, города Суджа.

Кроме того, глава Курчатова Игорь Корпунков опроверг информацию об обстрелах Курской атомной электростанции (АЭС).

6 августа в Минобороны РФ заявили, что "противник предпринял очередную попытку прорваться на территорию Курской области Российской Федерации, огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением ударных БПЛА противнику наносится огневое поражение".

Врио губернатора Смирнов вечером во вторник заявил, что ситуация в граничащем с Украиной участке Курской области остается напряженной, но контролируемой. Он попросил сохранять спокойствие и не поддаваться на "информационные провокации со стороны противника". Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы, добавил Смирнов.

К утру 7 августа число раненых из-за атак ВСУ в Курской области составило 28 человек, среди них есть дети и сотрудники скорой, об этом сообщил заместитель главврача Курской областной клинической больницы Алексей Локтионов. В основном у людей сочетанные, минно-взрывные травмы, осколочные ранения и ожоги.