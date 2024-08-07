Летевшие в Тюмень и Пермь самолеты из-за непогоды сели в Екатеринбурге

В екатеринбургском аэропорту Кольцово приземлились три самолета, которые изначально направлялись в другие регионы. Этому способствовала непогода.

Как сообщает официальный Telegram-канал аэропорта, сегодня рано утром на запасной аэродром в Кольцово уходило три борта. Речь о рейсах из турецкой Антальи, а также Сочи и Москвы. Причиной стали метеоусловия в пунктах назначения – Тюмени и Перми.

Отмечается, что на данный момент все самолеты уже вылетели из Екатеринбурга в свои регионы.