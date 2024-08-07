Самолет "Уральских авиалиний" до Петропавловска-Камчатского экстренно вернулся во Владивосток

Самолет "Уральских авиалиний" совершил экстренную посадку во Владивостоке, откуда вылетел на пути в Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Речь идет о рейсе U6-385 самолета Airbus A320 neo. Как оказалось, во время набора высоты в кабине пилота сработала индикация о возможной неисправности одной из гидросистем. Ради обеспечения безопасности командир воздушного судна решил вернуться в аэропорт вылета, что и было сделано.

Пока с самолетом разбираются технические специалисты авиакомпании, 262 пассажиров разместили в терминале аэропорта. Представители "Уральских авиалиний" обеспечивают их всеми необходимыми услугами в соответствии с ФАП-82.