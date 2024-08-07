Беспилотник попал в многоэтажку в Воронеже

Беспилотник после сбития повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща в Воронеже, об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

Обломки еще одного БПЛА упали на Ленинском проспекте в Воронеже. Выбиты стекла в нескольких квартирах многоквартирного дома, повреждения также получили автомобили.

"По предварительным данным, пострадавших нет", - написал Гусев в своем telegram-канале.

По данным Минобороны, еще три беспилотнкиа были сбиты над Белгородской областью, четыре – над Курской, два – над Ростовской.