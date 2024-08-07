Суд отправил под домашний арест мастера-газовика по делу о взрыве в Нижнем Тагиле

Суд отправил под домашний арест мастера Максима Гривского – работника газовой службы, задержанного после обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле.

Накануне стало известно, что по уголовному делу о взрыве газа, в результате чего обрушились два подъезда пятиэтажного дома на улице Сибирская, задержаны трое сотрудников газовой службы. Это мастер и два слесаря компании "Газэкс", которая обслуживала данный дом.

Всем задержанным предъявили обвинение по части 3 статьи 238 УК РФ (Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц). Сегодня Ленинский районный суд Нижнего Тагила избрал Гривскому меру пресечения. В ходе заседания своей вины он полностью не признал.

Следствие настаивало на заключении под стражу. Однако суд отправил мастера под домашний арест до 1 октября. Мужчину освободили из-под стражи в зале суда.

Также сегодня суд выносит меру пресечения еще двум фигурантам: слесарям Александре Ярыкиной и Александру Алимову.

Трагедия произошла 1 августа: в результате взрыва газа в Нижнем Тагиле обрушились два подъезда пятиэтажки на улице Сибирская. По официальным данным МЧС, из-под завалов извлекли 10 погибших. В "Газэкс" заявляли, что обслуживание дома проводилось 24 июня, и тогда никаких проблем выявлено не было.

Сегодня в СК заявили, что обвиняемые слесари и мастер ненадлежащим образом провели техобслуживание соответствующего оборудования, из-за чего в доме произошло скопление газовоздушной смеси. В результате 1 августа это привело к последующему воспламенению и обрушению. Погибли и пострадали люди, было повреждено имущество.

В "Газэкс" уже прокомментировали обвинения Следственного комитета в адрес своих сотрудников по делу о взрыве газа в Нижнем Тагиле. В компании заявили, что выводы делать пока рано.

Всем обвиняемым может грозить до 10 лет лишения свободы.