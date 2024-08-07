Педагогам могут дать право на досрочную пенсию

Депутаты Госдумы от ЛДПР разработали проект закона, в случае принятия которого все педагоги получат право на досрочную пенсию при стаже работы от 25 лет.

В настоящее время страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста, 65 и 60 лет, при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 определенным категориям граждан, среди которых педагоги, не менее 25 лет работающие в организациях для детей, независимо от их возраста.

По словам парламентариев, необходимо, чтобы должность, а также конкретный вид организации соответствовали спискам работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости. Данный список содержится в постановлении кабмина от 29 октября 2002 года №781.

Предлагается закрепить в законе о страховых пенсиях право на выход на досрочную пенсию педагогических работников вне зависимости от того, отражена ли их должность и место работы в указанных списках, и предусмотреть применение указанной гарантии к работникам на основании характера их профессиональной деятельности.

"Все те, кто учит, лечит, воспитывает должны знать, что государство о них позаботится и обеспечит достойный отдых в преклонном возрасте", – заявил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, сообщает РИА "Новости".