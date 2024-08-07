Госдума хочет установить долгосрочные тарифы ЖКХ

Депутаты Госдумы предложили разработать проект закона об установлении долгосрочных – не менее чем на пять лет – тарифах ЖКХ с учетом их индексации.

Документ рекомендуется подготовить к 1 марта 2025 года. Ответственными за это указаны Федеральная антимонопольная служба, Минстрой, Минэнерго, Минэкономразвития и комитет Госдумы по защите конкурентной политики. В ФАС заявили, что уже разработали законопроект "Об основах государственного регулирования цен (тарифов)", который предусматривает применения долгосрочных тарифов.

В настоящее время служба "ожидает принятия поручения о внесении законопроекта в правительство России", сообщает Forbes.

Тем временем, граждане России чаще всего жалуются в управляющие компании и товарищества собственников недвижимости на проблемы с водоснабжением, некачественный ремонт дома и неверное начисление коммунальных платежей.