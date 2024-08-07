Обед в кафе за год стал дороже на 9–11%

В России средний чек на наиболее популярные блюда в заведениях общепита в июне – июле увеличился c 9 до 11% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Согласно исследованию аналитического ресурса "Чек индекс" компании "Платформа ОФД", подорожали суп, горячее с гарниром и салат. В среднем россияне тратят летом на супы 318 руб. за порцию, цена этого блюда увеличилась на 11%.

Салат в заведениях общепита в июне – июле обходился в среднем в 295 руб., подорожав на +10%, а порция горячего с гарниром – в 337 руб. (+9%).

Цены разгоняют общая инфляция, дорогие заемные деньги и отток дешевой рабочей силы, сообщают "Ведомости".