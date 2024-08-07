Власти хотят регулировать сервисы оплаты покупок частями

В России сервисы оплаты покупок частями, которые стали активно появляться в стране с 2021 года, будут регулироваться Банком России.

Кроме того, данные о покупках свыше 15 тыс. руб. будут передаваться в кредитную историю россиян, как и другие ссуды. Такое требование содержится в проекте федерального закона "О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки", который внесла в Госдуму группа депутатов.

Хотя сервисы оплаты покупок частями по своей сути не являются рассрочкой в классическом виде и не требуют оформления договора, парламентарии в законопроекте называют их "сервисами рассрочки". Одна из целей Центробанка – ограничение неконтролируемого роста долговой нагрузки граждан при сохранении нейтрального технологического пространства для операторов таких сервисов, сообщают "Ведомости".

Напомним, документ подготовили для регулирования деятельности операторов сервиса рассрочки и обеспечения защиты прав потребителей, которые пользуются их услугами. Законопроект также направлен на регулирование деятельности посредников в таких сделках.