МЧС не подтвердило рассылку сообщений об эвакуации Суджи

ГУ МЧС России по Курской области сообщило, что от имени ведомства разосланы фейковые сообщения о якобы "эвакуации" жителей обстреливаемого Вооруженными силами Украины Суджанского района и, в частности, города Суджа.

Там указали, что МЧС России не рассылало такие сообщения населению. "Просим всех доверять только официальным источникам информации!", - говорится в сообщении.

Чрезвычайное ведомство опубликовало фото распространяемого фейкового сообщения от имени МЧС. В нем утверждается, что "в целях безопасности" якобы проводится эвакуация гражданского населения в Суджанском районе.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские диверсанты отступают на территорию Украины после попытки прорыва через границу с Курской областью. Украинская сторона понесла значительные потери.