Россияне набрали кредитов на 37 трлн рублей

Жители России продолжили активно кредитоваться, несмотря на высокие процентные ставки.

По данным на начало июля совокупный объем кредитов россиян обновил рекорд и достиг 37 трлн руб. За первое полугодие показатель увеличился на 3,4 трлн, сообщает Центробанк РФ. За аналогичный период 2023 года рост составил 2,6 трлн, при том, что ставки были гараздо ниже.

Основная причина такой ситуации — спрос на льготную ипотеку: граждане старались успеть оформить кредиты до отмены госпрограммы под 8% и ужесточения семейной. Для охлаждения рынка в июле регулятор повысил ключевую ставку.

По словам экспертов, высокая закредитованность населения может нести риски. При увеличении долговой нагрузки уровень финансовой устойчивости домохозяйств снижается. Это может привести к усилению давления на личные финансы, сообщают "Известия".

По итогам первого полугодия 2024 года микрофинансовые организации России выставили на продажу рекордный объем долгов. Речь идет о сумме в 58,6 млрд руб.