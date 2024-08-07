Алаудинов заявил, что ВСУ потеряют последние резервы в боях под Курской областью

Украинские военные для попытки прорыва на территорию России через Курскую область используют свои последние резервы.

Как сообщил в Telegram командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов, после их уничтожения спецоперация выйдет на финишную прямую. Он считает, что последние резерву Вооруженных сил Украины будут уничтожены в ближайшие дни.

"И дальше нас уже вряд ли кто остановит", – указал Алаудинов. Он отметил, что ситуация на приграничье Курской области в целом не критичная.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что украинские диверсанты отступают на территорию Украины после попытки прорыва через границу с Курской областью. Украинская сторона понесла значительные потери.

Напомним, утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы Российской Федерации в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области.