В Бурятии частично запретили умерщвление бездомных собак

В Бурятии Верховный суд частично удовлетворил иск зоозащитников.

Он запретил убивать бездомных животных, которых за месяц не заберут из приюта. Региональный парламент также будет должен учесть пояснения Конституционного суда и внести правки в закон в сентябре. Суд признал незаконным лишь один пункт нового закона, который разрешал умерщвление невостребованных собак - тех, которых не забрал старый или новый владелец в течение 30 дней. Зooзaщитники с решением суда не согласны и нaмepeны пoдaть aпeлляцию.

Ранее стало известно, что Верховный суд Республики Бурятии проверит региональный закон о бездомных собаках после решения Конституционного суда России, сообщают "Ведомости".

18 июля Конституционный суд России постановил, что убийство неагрессивных бездомных животных незаконно.