Минобороны РФ: украинские диверсанты отступают от границ Курской области

Украинские диверсанты отступают на территорию Украины после попытки прорыва через границу с Курской областью.

Как сообщает в Telegram Минобороны России, часть боевиков попыталась закрепиться на примыкающей к госгранице территории, где была блокирована подразделениями российской армии.

По российского данным военного ведомства, украинская сторона понесла значительные потери. В настоящее время по остаткам диверсантов продолжают наносить удары. Минобороны опубликовало кадры, на которых российские военные уничтожают украинскую военную технику на границе с Курской областью.

Ранее врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной.