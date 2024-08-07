«Здравсити» вместо «Будь здоров»: новая сеть аптек в Чите

Сеть «Здравсити» динамично развивается и активно расширяется на Дальнем Востоке. В июле 2024 года в Чите открылись ее первые аптеки, а на сегодняшний день их количество уже превысило 30. В целом по Дальневосточному региону более 60 аптек сети. «Здравсити» пришла на смену знакомой многим читинцам сети «Будь здоров», заменив вывески и предложив жителям города новые возможности для покупки лекарств и товаров для здоровья. Обращаем внимание на адрес сайта https://zdravcity.ru/.

Удобство и выгода

«Здравсити» – не просто аптеки, а один из крупнейших* российских онлайн-сервисов дистанционного заказа лекарств и нелекарственных товаров. Для поиска в каталоге и для заказа можно использовать как сайт, так и удобное мобильное приложение. Адреса аптечных пунктов: Чита, 1-й микрорайон, 31, Чита, 5-й микрорайон, 33, Чита, Ангарская улица, 42, Чита, Весенняя улица, 12, Чита, Кайдаловская улица, 15Ас3/4, Чита, Комсомольская улица, 105, Чита, микрорайон Северный, 51, Чита, микрорайон Северный, 73, Чита, микрорайон Сенная Падь, 218, Чита, Новобульварная улица, 123, Чита, Новобульварная улица, 3, Чита, проспект Фадеева, 22, Чита, Угданская улица, 9, Чита, улица Анохина, 120А, Чита, улица Богомягкова, 22.

В каталоге сети представлено более 50 000 товарных наименований, включая: лекарства; БАДы (биологически активные добавки); витамины и витаминные комплексы; гигиенические средства; оптику; медицинскую технику и пр.

Как сделать покупки еще более удобными?

На сайте или в приложении доступна карта города и окрестностей, на которой обозначены аптеки «Здравсити». Вы можете найти лекарство и узнать его цену в аптеке, которая находится недалеко от вашего дома, места работы или учебы. Для большего удобства предусмотрена система быстрого поиска по названию товара. Можно получить онлайн-консультацию фармацевта.

Товары, которые есть в наличии, можно забронировать, а затем забрать из аптеки по принципу самовывоза. Для товаров из нелекарственного ассортимента и лекарственных средств с пометкой «доступна курьерская доставка» предусмотрена дополнительная возможность – доставка курьером.

«Здравсити» – один из крупнейших российских сервисов дистанционного заказа лекарств. Он принадлежит АО ЦВ «Протек» – ведущему фармацевтическому дистрибьютору России. Благодаря этому читинцы могут быть уверены в качестве продукции, получая доступ к широкому ассортименту товаров, включая редкие лекарства.

Выгода при покупках в «Здравсити»

Сеть предлагает привлекательные цены на весь ассортимент товаров. Сеть проводит акции, предлагает скидки и предоставляет систему лояльности с накоплением бонусов – до 2% от суммы покупки. Эти бонусы можно использовать для оплаты следующих покупок.

«Здравсити» – это удобный и выгодный способ заботиться о своем здоровье.

*По версии исследования «Топ 100 крупнейших российских интернет магазинов РФ» по критерию объем онлайн продаж в категории здоровье, Data Insight, 2023.

**По версии исследования среди дистрибьютеров фармацевтического рынка по критерию объёмы продаж (приведены в закупочных ценах с НДС, учтены объёмы реализации в аптечном сегменте с учётом нелекарственного ассортимента, бюджетный рынок – только лекарственные препараты), DSM Group, 2023г



Реклама. ООО "Здравсити", 127282, Россия, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Северное Медведково, ул. Чермянинская, д.2, стр. 1, этаж 8, помещение 1, ком. 9, ОГРН: 1217700264561

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