Владимир Якушев: Выставка трофейной техники – это наглядное подтверждение несгибаемой воли наших бойцов

В Тюмени состоялось торжественное открытие экспозиции трофейной техники "Сила V правде - гордость и победа". Это четвертый регион, где проходит выставка. Ранее она была в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

"Находясь вдалеке от зоны специальной операции, сложно осознать масштаб событий, которые там происходят. Выставка трофейной техники – это не только демонстрация географии нашего противника и его материально-технической базы. Это наглядное подтверждение несгибаемой воли наших бойцов, их стойкости и самоотверженности", – подчеркнул полпред в УрФО Владимир Якушев, слова которого приводит пресс-служба полпредства.

Замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер на открытии акцентировал: выставка помогает понять, что задачи, которые военнослужащие сегодня выполняют в зоне СВО, непростые.

Это единственная в России передвижная выставка трофеев СВО. В Тюмени она работает по 17 августа. Среди экспонатов - подбитые танк "Abrams", боевые машины пехоты "Marder", "Bradley", вездеход "Pinzgauer" и другая техника.