Глава Курской области заявил, что обстановка на приграничной территории напряженная, но контролируемая

Врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале сообщил, что обстановка на приграничной территории продолжает оставаться напряженной, передает корреспондент Накануне.RU.

"Работают Минобороны РФ и пограничники. Прошу сохранять спокойствие, не поддаваться на информационные провокации со стороны противника. Ситуация контролируемая. Действует региональный оперативный штаб. Все экстренные службы переведены на усиленный круглосуточный режим работы. Всю необходимую информацию буду сообщать дополнительно. Соблюдайте меры безопасности при объявлении воздушной тревоги. Берегите себя и своих близких", - говорится в обращении.

Алексей Смирнов также сообщил, что по дороге из Суджи в слободу Белую Беловского района в результате сброса взрывного устройства с украинского коптера ранены два ребёнка. На месте им оказана первая медицинская помощь, после чего они направлены на обследование и лечение в Курскую областную больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы Российской Федерации в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области.

И.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что сегодня в Суджанский и Кореневский районы региона попытались прорваться солдаты ВСУ. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы. Минимум 20 бойцов ВСУ уничтожены и еще около 50 ранены при попытке прорыва на российскую территорию в Суджанском районе Курской области.

Вечером, по словам Смирнова, бойцы Минобороны РФ и пограничники вели бои на границе в Суджанском и Кореневском районах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области.