Развожаев уволил и.о. замглавы Севастополя, заявив о недопустимости коррупции

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уволил исполняющего обязанности замгубернатора Севастополя Евгения Горлова, с заявлением о недопустимости коррупции.

"Уволил исполняющего обязанности заместителя губернатора Евгения Сергеевича Горлова. Очень жаль, что есть те, кто до сих пор не понял, что за любое проявление коррупции на любом уровне последует наказание", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Горлов курировал сферы ЖКХ и природопользования.