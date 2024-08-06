Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на Курскую область

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Курской области, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Представители украинских вооруженных формирований сегодня совершили нападение на приграничные населенные пункты Курской области. Обстрелам подверглись жилые и административные здания, объекты гражданской инфраструктуры.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Кроме того, сообщалось, что в результате массированного обстрела приграничных районов Курской области, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов, погибли и получили ранения мирные жители. Следственный комитет России установит все обстоятельства произошедшего и круг лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, ранее сообщалось, что утром 6 августа 2024 года ВСУ на участке государственной границы Российской Федерации в пределах Курской области совершена вооруженная провокация. Обстрелам подверглись приграничные населенные пункты Курской области.

И.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о том, что сегодня в Суджанский и Кореневский районы региона попытались прорваться солдаты ВСУ. Бойцы Пограничной службы ФСБ России и Вооруженных Сил РФ не допустили прорыва границы. Минимум 20 бойцов ВСУ уничтожены и еще около 50 ранены при попытке прорыва на российскую территорию в Суджанском районе Курской области.

Вечером, 6 августа, Смирнов сообщил, что бойцы Минобороны РФ и пограничники ведут бои на границе в Суджанском и Кореневском районах. По данным Смирнова, разбито уже 16 единиц техники ВСУ.