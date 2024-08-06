Дело в отношении Блиновской поступило в Савеловский суд Москвы

Савеловский суд Москвы зарегистрировал уголовное дело в отношении блогера Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате более 900 млн рублей налогов, неправомерном обороте средств платежей и легализации приобретенного преступным путем имущества на сумму более 700 млн рублей, сообщает ТАСС.

Дата первого заседания пока не назначена.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле.

В июне Блиновская подала в арбитражный суд заявление о банкротстве, данные ее дела появились в судебной картотеке. О желании блогера расстаться со всеми имеющимися деньгами стало известно в конце апреля, когда Мосгорсуд решил оставить ее под арестом в СИЗО еще на три месяца. Блиновская заявила, что просила налоговую забрать имущество в счет долга, но ей отказали.

1 августа прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу "королевы марафонов" Елены Блиновской. Ей вменяют уклонение от уплаты налогов, легализацию денег, заработанных преступным путем и неправомерный оборот средств платежей.