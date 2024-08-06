Смирнов: в Курской области идут бои на границе

Бойцы Минобороны РФ и пограничники ведут бои на границе в Суджанском и Кореневском районах. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

"По врагу наносит удары артиллерия и авиация. Бойцы Минобороны РФ и пограничники продолжают уничтожение противника".

По данным Смирнова, разбито уже 16 единиц техники ВСУ.

Министерство обороны России опубликовало в официальном telegram-канале кадры поражения военной техники ВСУ. В ведомстве сообщили, что противник отступил на территорию Украины, где по ним продолжают наносить удары.