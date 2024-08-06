06 Августа 2024
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Общество Астраханская область
Фото: astrobl.ru

Выдающиеся артисты стран Прикаспия дадут в Астрахани открытые уроки в рамках программы фестиваля "Каспийские сезоны"

С 17 августа по 1 сентября состоится Международный фестиваль классического искусства «Каспийские сезоны». Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Культура», сообщает министерство культуры Астраханской области. В рамках масштабного события артисты в Астрахани организуют открытые уроки для воспитанников учреждений культуры и искусства региона.

Так, с 18 по 20 августа состоится серия мастер-классов «Оркестровой академии» с участием музыкантов Симфонического оркестра Прикаспийских государств. В том числе занятие проведёт иранский скрипач, финалист Международного музыкального конкурса в Осаке (Япония), обладатель Первой премии Национального фестиваля молодежной музыки в Тегеране Амин Гафари.

(2024)|Фото: astrobl.ru

Уроки по вокальному мастерству и навыкам работы с концертмейстером 18 и 19 августа дадут народная артистка Азербайджана, солистка Большого театра России, лауреат международных конкурсов Динара Алиева и заслуженный деятель Республики Казахстан, ведущий мастер сцены Государственного театра оперы и балета «Astana Opera», профессор, заведующий кафедрой «Вокальное искусство» Казахского Национального университета искусств Талгат Мусабаев.

18 августа мастер-класс «Балетной академии» покажет балетная пара театра «Astana Opera» Анастасия Заклинская и лауреат международных балетных конкурсов, обладатель звания «Лауреат фонда Первого Президента РК», ведущий солист театра «Astana Opera» Серик Накыспеков.\

(2024)|Фото: astrobl.ru

Теги: каспийские сезоны, мастер-класс, театр, учреждения культуры


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