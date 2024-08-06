4 тонны гуманитарной помощи из Астраханской области доставили в Кременской район ЛНР

Группа волонтеров из Черноярского района Астраханской области, в состав которой вошли глава МО Сергей Никулин и депутат областной думы Валерий Ашихмин, передали бойцам СВО необходимую технику, мотоциклы, дроны, продукты, медикаменты и масксети.

Как сообщает сетевое издание «Черноярский вестник «Волжанка», помощь в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих оказывают организации, фермеры, индивидуальные предприниматели, неравнодушные граждане и школьники.

«Путь был непростым. Несмотря на трудности, мы доставили гумпомощь вовремя, — рассказал Сергей Никулин. — Жители нашего района не остаются в стороне и всеми силами помогают тем, кто сейчас находится в зоне специальной военной операции».

Присоединиться к защитникам Отечества и найти информацию об условиях службы и льготах для военных и их близких можно на сайте контракт30.рф.

Также по вопросам контрактной службы жители Астрахани могут обратиться по адресу: ул. Свердлова, 43. Жители районов – в любой военный комиссариат по месту пребывания или в сельский совет к военно-учётному специалисту.