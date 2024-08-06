Патриарх Кирилл призвал духовенство помочь пострадавшим при разрушении дома в Нижнем Тагиле

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выразил слова соболезнования семьям и близким, чьи родные погибли в результате обрушения подъездов дома в Нижнем Тагиле. Он также призвал духовенство оказывать любую посильную помощь тем, кто лишился близких и крыши над головой.

"Со своей стороны, хотел бы заверить, что духовенство Нижнетагильской епархии Русской Православной Церкви готово оказать необходимую пастырскую поддержку всем в ней нуждающимся. Призываю духовенство и волонтеров вверенной Вашему попечению епархии оказать поддержку пострадавшим и родным и близким погибших. Молюсь об упокоении погибших и скорейшем исцелении пострадавших. Милостивый Господь да ниспошлет мужество и утешение тем, кто потерял в этой трагедии родных и близких, да укрепит силы спасателей, самоотверженно трудящихся над разбором завалов, и врачей, борющихся за жизни раненых", - сказал Патриарх Кирилл.

Помимо этого, он выразил надежду, что правительство региона и города не оставит без внимания и помощи тех, кого затронула эта трагедия.

Напомним, что обрушение двух подъездов пятиэтажного дома в Нижнем Тагиле унесло 10 жизней, пять из которых - детские. Пострадало 15 человек, семь из которых дети. Предположительно, в подвале произошел взрыв газа. В "Газэкс" заявляли, что обслуживание дома проводилось буквально 24 июня, и никаких проблем выявлено не было. А жители сообщали, что незадолго до происшествия из соседнего дома прогнали двух лжегазовиков, которые, убегая, ударили по газовой трубе.

Сегодня стало известно, что трех сотрудников газовой службы задержали. 7 августа им изберут меру пресечения.